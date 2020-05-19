Survivor'ın 81. bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları iki dokunulmazlık oyununun sonucunda haftanın eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte TV8 Survivor 81. bölüm detayları...
SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor 81. yeni bölümde bu akşam ada konseyinde SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı belli olacak.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 80. Bölümde oynanan ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Ödül oyununda avantajı elde etmek isteyen yarışmacılar, bu oyunda da tüm performanslarını sergiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında Gönüllüler, az bir farkla avantaj oyununu kazandı. Böylece Gönüllüler, Survivor büyük ödül oyununda rakip takımdan yarışacağı kişiyi seçme avantajını elde etti.
İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için bu oyun çok daha önemliydi. Bu oyunu muhakkak kazanma parolasıyla oyuna çıkan Ünlüler, oyuna da çok hızlı başladılar. Durumu 4-0'a kadar getiren Ünlüler takımı, Yunus Emre'nin üçte üç yaptığı dokunulmazlık oyununu rahat kazandılar. Ünlüler takımı, bu galibiyetle birlikte dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketini de kazandılar.
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