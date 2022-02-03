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Survivor'da kim elendi, kim gitti? ŞOK AYRILIK! 2 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'da kim elendi, gitti? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor'ın dün akşamki son bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı ve beklenmedik bir yarışmacı adaya veda etti. Mert, Evrim, Barış ve Birsen haftanın eleme adayları olduğu potada farklı bir yarışmacının elendiğini Acun Ilıcalı duyurdu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte 2 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

03.02.2022 - 08:14 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından toplamda üç yarışmacı, bir dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ise bir yarışmacı eleme adayı oldu.

  • Survivor'da bu hafta şok bir ayrılık yaşandı ve potada yer alan Birsen, Barış, Evrim ve Mert yarışmadan elenmedi. Sürpriz gelişmenin detaylarını ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılarla paylaştı. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte yaşananlar...

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Survivor 2022 All Star ödül oyunu dün akşam oynandı. Tavuk ödülünü Ünlüler takımı kazandı. 

  • SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLERDİ? 

    Survivor'da ikinci eleme adayı Evrim oldu. Ünlüler takımının performans birincisi Batuhan oldu ve Batuhan Mert'in adını verdi. Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Evrim ve Mert oldu. 

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  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta eleme olmayacağı açıklandı. Acun Ilıcalı Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın yarışmayı bıraktığını açıkladı. Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasıyla bu hafta eleme olmayacak. Barış, Birsen, Evrim ve Mert'in adaylıkları düşmeyecek, ancak onlar sürgün adasından dönecek ve yarışmalara katılmaya başlayacaklar.

    Oynanacak dokunulmazlık oyunları sonrası dört yeni eleme adayı daha belirlenecek. Önümüzdeki hafta toplamda sekiz eleme adayı arasından bir kişi yarışmaya veda edecek. 

    SURVİVOR AYCAN YANAÇ YARIŞMAYI NEDEN BIRAKTI?

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