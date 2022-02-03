SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme olmayacağı açıklandı. Acun Ilıcalı Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın yarışmayı bıraktığını açıkladı. Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakmasıyla bu hafta eleme olmayacak. Barış, Birsen, Evrim ve Mert'in adaylıkları düşmeyecek, ancak onlar sürgün adasından dönecek ve yarışmalara katılmaya başlayacaklar.

Oynanacak dokunulmazlık oyunları sonrası dört yeni eleme adayı daha belirlenecek. Önümüzdeki hafta toplamda sekiz eleme adayı arasından bir kişi yarışmaya veda edecek.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ YARIŞMAYI NEDEN BIRAKTI?