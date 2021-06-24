Survivor 2021 eleme gecesi bu akşam gerçekleşti. 24 Haziran'da Survivor eleme potasına giden adaylar Ayşe, İsmail ve Poyraz olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR 2021 ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucu elenen isim Aleyna oldu...

24 HAZİRAN 2021 EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

İsmail Balaban

Ayşe

Poyraz