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Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? Acun Ilıcalı elenen isim Yasin mi Hikmet mi?

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? Acun Ilıcalı...

Survivor 2022'de heyecan son eleme adaylarının da belli olmasıyla adeta doruğa çıktı. Eleme adaylarının belli olmasının yanı sıra Yasin ve Hikmet arasındaki kavga sonrası diskalifiye olacak mı merak konusu oldu. Peki, bu hafta Survivor'da elenen isim açıklandı mı?

22.02.2022 - 19:47 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor’da eleme heyecanı başladı. Yurt genelinde binlerce vatandaşın merakla beklediği yeni eleme gecesi eleme adayları belli oldu. Eleme adaylarının yanı sıra diskalfiiye iddiaları da söz konusu. İşte Survivor 2022 yeni eleme gecesi ile ilgili bilgiler...

    ACUN ILICALI'DAN DİSKALİFİYE AÇIKLAMASI - TIKLAYINIZ

  • SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba günü belli olacak.

  • SURVIVOR'DA 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da bu hafta ilk eleme adayları Yunus Emre ve Yasin olmuştu.

    Dün yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

    Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu!

  • SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

    Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:

    Acun Ilıcalı'dan Hikmet Yasin kavgası için diskalifiye kararı verildi mi? 2022 Survivor Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz yarışmadan elendi mi, ayrıldı mı ve diskalifiye olacak mı? Yasin Hikmet kavgası ayrıntıları

    "Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.

    Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölümde belli olacak.

     

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