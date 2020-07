Survivor'da kim elendi

Survivor'da 8 Temmuz 2020 günü oynanan ve Cemal Can'ın kazandığı dokunulmazlık oyunun ardından ilk eleme adayı Elif oldu. Survivor 9 Temmuz son bölümünde ise yarışmacılar ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurdaydı. İlk olarak sıralama oyunun oynandı. Sıralamayı parkurdaki en iyi süreyi Cemal Can yaparken, son ikide olan isim Barış Murat Yağcı ve Elif Gören'e aitti. Barış ve Elif dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda mücadele verdi ve bu karşılaşmada galip olan isim Barış Murat Yağcı oldu. Elif, 2. dokunulmazlığa veda eden ilk isimdi. Dokunulmazlık yarı finalinde Berkan ile Yasin, Barış ile de Cemal Can karşı karşıya geldi. Berkan Yasin karşılaşmasından galip gelen taraf Berkan olurken, Cemal Can Barış mücadelesinde gülen taraf Cemal Can oldu. Berkan ve Cemal Can dokunulmazlık finalinde kozlarını paylaştı.

Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlığı alan isim hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de bu akşam yaşanacak eleme heyecanının sonunda kim elenecek? Elif mi, Cemal Can mı? Merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Survivor'dan elenen isim Elif.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sıralama oyununda:

Barış, parkuru 1 dakika 21 saniyede tamamladı.

Elif, parkuru 1 dakika 7 saniyede tamamladı.

Yasin, parkuru 1 dakika 4 saniyede tamamladı.

Berkan, parkuru 1 dakika 3 saniyede tamamladı.

Cemal Can, parkuru 1 dakika 2 saniyede tamamladı.

ÖN ELEME OYUNUNDA ELİF VE BARIŞ MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?

Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.

İLK YARI FİNAL MÜCADELESİNDE KİMLER KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu.

Cemal Can ve Barış'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Cemal Can oldu.

Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu!

BÖYLECE 9 TEMMUZ SURVIVOR 2020'DE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM BERKAN OLDU

SON GÖREV OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Survivor'da finale sayılı günler kala kritik bir eleme için daha konsey gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı, yarışmacılarla tek tek sohbet ederken, bu senenin son görev oyununu kazanan takımın da Kırmızı takım olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı, kazanan takımın ayrıca havuçlu kek ödülünün de sahibi olduğunu belirtti.

9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam Survivor Elif'in eleme adayı olması üzerine bu akşam çıkacak 2. yeni eleme adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, toplanan konseyde 2. eleme adayı olarak söylediği isim Cemal Can oldu.

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI TAKVİMİ

9 Temmuz Perşembe: Dokunulmazlık oyunu ve eleme. Bu eleme ile son dört yarışmacı kalacak.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cuma: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.