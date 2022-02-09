SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımının 1-1 beraberlikle sonuçlanan oyununda Ardahan ve Mert yarıştı ve kazanan Ardahan oldu. Bunun üzerine ödülü kazanan takım 3-2 ile Gönüllüler Takımı oldu.

Survivor'da bu haftanın ödülü Gazianteo'ten gelen baklavalar ve su böreğiydi