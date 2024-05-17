Survivor'da yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için karşı karşıya geldi. Yeni takımların belli olmasının ardından dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele başladı. Peki, "17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, Survivor All Star takımlar belli oldu mu?" İşte Survivor'da haftanın eleme adayları...