SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile mücadele edecek. Ünlüler takımı, tedavisi biten üç yarışmacısına kavuşacak. Sezon öncesinde olduğu ameliyat sonrasında Adem Kılıççı’nın ilk defa parkura çıktığı anlar büyük heyecan ve merak içinde bekleniyor.