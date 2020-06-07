Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 100. yeni bölüm fragmanı

Survivor 99. bölümü ile ekranlara geldi. Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Survivor'da ilk eleme adayını ada konseyinde Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

07.06.2020 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Finale doğru yaklaşırken yarışmacılar çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İşte, 6 Haziran Survivor son bölüm...

SURVIVOR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SERCAN İLE EVRİM ARASINDA GERGİN ANLAR

Dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Evrim karşı karşıya geldi. Sercan'ın kazanmasının ardından Evrim ile arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle kriz sona erdi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor'da Çarşamba günü Kırmızı ve Mavi takım olarak iki takım oluşturuldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde bu iki takım, ilk defa dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Heyecanla izlenen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için müthiş bir mücadele sergiledi. Çeşitli engellerle dolu parkuru aşıp atışlarda sayıyı takımına kazandırmak için yarışmacılar yoğun çaba sarfetti. Günün sonunda ise on puanı toplayan Kırmızı takım, Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu 10'a 8 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkularından 3 saat kepçeye binemediler! Sebebi ise...
Korkularından 3 saat kepçeye binemediler! Sebebi ise...
Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu
Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu
Kızı paylaştı... İşte Mali'nin son hali
Kızı paylaştı... İşte Mali'nin son hali
Yürek yakan olay! Eşleri yan yana gömüldü
Yürek yakan olay! Eşleri yan yana gömüldü
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da yeni takımlar kuruldu!
Survivor'da yeni takımlar kuruldu!
Survivor kim elendi, kim gitti?
Survivor kim elendi, kim gitti?
Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?
Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X