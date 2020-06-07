Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Finale doğru yaklaşırken yarışmacılar çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunu için bir araya gelen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İşte, 6 Haziran Survivor son bölüm...
SURVIVOR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SERCAN İLE EVRİM ARASINDA GERGİN ANLAR
Dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Evrim karşı karşıya geldi. Sercan'ın kazanmasının ardından Evrim ile arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle kriz sona erdi.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2020 yeni bölümde yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler Gönüllüler formatı ile başlayan Survivor'da Çarşamba günü Kırmızı ve Mavi takım olarak iki takım oluşturuldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde bu iki takım, ilk defa dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Heyecanla izlenen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için müthiş bir mücadele sergiledi. Çeşitli engellerle dolu parkuru aşıp atışlarda sayıyı takımına kazandırmak için yarışmacılar yoğun çaba sarfetti. Günün sonunda ise on puanı toplayan Kırmızı takım, Survivor 2020'de haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu 10'a 8 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
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