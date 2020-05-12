Survivor 2020 dün yayınlanan bölümde Gönüllüler, büyük ödülün keyfini doyasıya çıkardı. Survivor’ın 11 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelen 73. bölümünde Ünlüler Gönüllüler arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan Gönüllüler takımı, ödül olarak muhteşem bir malikanede harika bir gece geçirecekti. İlk olarak havuzda yüzerek stres atan ve eğlenen Gönüllüler takımı, daha sonra nefis bir akşam yemeği yediler. Dünyaca ünlü sirk ekibinin müthiş şovu sonrasında Gönüllüler takımını 70’ler partisi bekliyordu. Özel olarak hazırlanan 70’lere özgü kıyafetler giyen Gönüllüler takımı, döneme ait şarkılar ile doyasıya eğlendiler. Bu akşam ise Survivor'da elenen yarışmacı belli olacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 74. yeni bölümde bu akşam ada konseyinde SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı belli olacak.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de her hafta Pazartesi günleri takımlar büyük ödül için karşı karşıya geliyor. Birleşme partisi sonrasında yapılan büyük ödül oyununda verilen ödüldeki çıta her hafta bir kat daha yukarıya çıkarılıyor. Daha önce bir kez oynadıkları parkurda bir kez daha karşı karşıya gelen Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir mücadele sergiledi. İki takımın yarışmacıları da büyük ödülü kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıttı. Bu yüzden skorda dengeki iki takım arasında gitti geldi. Skor 9-8 Gönüllüler önde iken Barış ile Sercan karşılaştı. Sercan'ın kazanması ile skor 9-9 oldu. Böylece ödül oyunu kazananı belirlemek için bayrak yarışına gidildi.

Survivor'da ödül oyunu için bayrak yarışına takımlar en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını çıkardı. Ünlülerden Elif ve Sercan, Gönüllülerden Nisa ve Berkan, ödül oyununda bayrak yarışına çıktı. Ünlüler takımı, parkuru önce tamamladılar fakat Berkan, atışlarda çok iyi performans sergiledi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020’de Cumartesi ve Pazar günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-8 skorla kazandı. Böylece Ünlüler, hem dokunulmazlığı hem de erzak paketini kazanmış oldu. 10 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler 10-4 gibi farklı bir skorla Gönüllüler kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da Cumartesi ve Pazar günü ada konseylerinde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayı belirledi. 9 Mayıs Cumartesi günü Survivor 2020’de dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetmiş. Yapılan ada oylamasında Gönüllülerde adı en çok yazılan isim Berkan oldu ve Gönüllülerin ilk eleme adayı oldu.

Survivor 2020’de 10 Mayıs Pazar günü ada konseyi bu sefer Ünlüler için toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı içinden eleme potasına gönderilen isim ise Mert oldu.

SURVIVOR’DA BU HAFTA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçen hafta yapılan Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler ile Gönüllülere yeni görevleri verilmişti. Buna göre takımlar, bilinen bir şarkıya yeni sözler yapıp besteleyeceklerdi. Survivor 2020’de takımların yaptıkları şarkıların hangisi güzel izleyiciler karar verdi. Buna göre Survivor’da şarkı yarışmasını kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler, bu oyunu kazanarak 4 kere üst üste görev oyununu kazanmış oldu.