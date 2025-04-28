Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde yapılacak oylama sonucunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 21:39 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star takımı olurken, ilk eleme adayı Yusuf olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

          Survivor'da ilk eleme adayı Yusuf oldu.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elene son yarışmacı Pınar oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Habertürk Anasayfa