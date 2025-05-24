Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da adım adım finale gidilirken, heyecanın dozu artıyor. Eleme gecesinde Dilşah adaya ve hayallerine veda eden isim olurken, haftanın ilk gitme adayı bu akşamın sonunda belli olacak. Bu kapsamda Gönüllüler ve All Star takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...
- 1
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Eleme gecesine Dilşah'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanıp günü kayıpsız tamamlamak için zorlu parkura çıkacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...
- 2
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 3
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
-
- 4
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.
- 5