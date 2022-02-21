SURVİVOR ATAKAN'A NE OLDU, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ilıcalı son durumunu açıklayarak Survivor'daki akıbetini duyurdu. ''Sağlık ekibimiz detaylı incelemeleri yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Sağlık ekibimiz toplantıda Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük risk olacağını ve kendi sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Tabii ki üzgünüz. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor. Ve Atakan bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etti.'' ifadelerini kullandı.