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Survivor'da diskalifiye açıklaması! Acun Ilıcalı duyurdu... Survivor Atakan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor’da diskalifiye açıklaması! Survivor Atakan'a ne oldu, diskalifiye mi oldu?

Survivor'da Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı konseyde son dakika açıklamalarda bulundu. Survivor 2022'ye yedeklerden gelen Atakan Işıktutan çıktığı ilk yarışta sakatlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Atakan Işıktutan'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini söylemişti. İzleyiciler "Survivor Atakan'a ne oldu?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

21.02.2022 - 12:09 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan son bölümünde konseyde açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı omzu çıkan Atakan hakkında önemli bilgiler verdi. Ilıcalı Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söylemiş ve diskalifiye sinyali vermişti. Dün akşam yayınlanan bölümde Atakan'ın akıbeti belli oldu. İşte detaylar...

  • SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN SAĞLIK DURUMU

    Acun Ilıcalı, Survivor Atakan hakkında 19 Şubat Cumartesi günü açıklamalarda bulunmuştu. Ilıcalı, ''Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi. "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" demişti.

     

  • SURVİVOR ATAKAN'A NE OLDU, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

    Ilıcalı son durumunu açıklayarak Survivor'daki akıbetini duyurdu. ''Sağlık ekibimiz detaylı incelemeleri yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu. Sağlık ekibimiz toplantıda Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük risk olacağını ve kendi sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Tabii ki üzgünüz. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor. Ve Atakan bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etti.'' ifadelerini kullandı. 

  • SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

    Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

    İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

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