Survivor'da acil durum konseyi: Son düzlükte yeni değişiklikler!
Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mayıs'ta yapılan eleme düellosu sonucu Nagihan adaya veda etti. Acun Ilıcalı ise finale sayılı günler kala acil durum konseyini toplayarak yeni kuralları açıklayacağını duyurdu. Peki, Survivor yeni kuralları ne, acil durum konseyinde ne oldu? İşte son bölümde yaşananlar...
- 1
Survivor'da son düzlüğe giriliyor. Final öncesinde Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak yeni değişikliklere gidildiğini ve yeni kurallar koyulduğunu belirtti. Son olarak adaya Nagihan veda ederken finale kimlerin kalacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte Survivor'da acil durum konseyi hakkında merak edilen bilgiler...
- 2
SURVİVOR ALL STAR'DA YENİ DÖNEM
Survivor All Star'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. "Nefessiz izleyeceğiniz dönem başlıyor" diyerek yeni kuralları açıklıyor.
- 3
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Kırmızı Takım
Atakan - Kaptan
Hilmicem
Nefise
Yunus Emre
Merve
-
- 4
Mavi Takım
Seda - Kaptan
Ogeday
Damla
Batuhan
- 5
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.