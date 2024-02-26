Survivor'da heyecan durulmuyor. Sema ve Pınar arasında çıkan kavga sonrasında acil durum konseyi toplandı. Oyun alanına ise Pınar ve Sema’nın alınmadığı görüntüler şaşkınlığa sebep oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Survivor'da yaşanan gerginlik hakkında merak edilenler...