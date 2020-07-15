Survivor büyük ödül ne

2020 Survivor şampiyonu belli oldu. Şimdi ise gözler Survivor 2020 büyük ödül ne olacak? Sorusu. Survivor büyük ödül 500 bin lira mı olacak? İşte Survivor 2020 şampiyonu ve ödülü hakkında merak edilenler...

SURVIVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Son yılların en zorlu Survivor’ı sona erdi. Beş ay boyunca birbirinde heyecanlı, çekişmeli mücadelelerin ekrana geldiği, izleyicileri TV8 ekranına kilitledi. Uzun, yorucu ve çoğu günler aç kalınan, fiziksel olduğu kadar psikolojik savaşın verildiği Survivor 2020’de Büyük Finale Cemal Can ve Barış çıktı. 14 Temmuz Salı akşamı, bu iki yarışmacı için milyonlarca SMS oyu atıldı. Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yayınlanan 136. bölümde belli oldu. Bu oyların sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Rakibine göre daha fazla oy alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 Şampiyonu oldu.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okuyan isim, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversitede okurken, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından sporu hiç çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınıyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmişti. Cemal Can Canseven'in, Instagram'da 2,9 milyon takipçisi var.