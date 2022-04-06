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Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı

Survivor bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Survivor All Star yarışma programının TV8 yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. Son olarak 5 Nisan günü ekrana gelen programı severek takip edenler “Survivor bu akşam yok mu, 71. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusuna yanıt aradı. İşte, Survivor yeni bölüm yayın tarihi…

06.04.2022 - 10:46 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor programının TV8 yayın akışında yer almaması kafalarda soru işaretine neden oldu. Survivor yeni bölüm yayın tarihi, programı heyecanla takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 5 Nisan Salı günü ekrana gelen Survivor yarışma programının yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

  • SURVİVOR BU AKŞAM YOK MU?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star 71. bölümü bu akşam yani 6 Nisan Çarşamba günü yayınlanmayacak. Bu akşam Survivor yeni bölüm yerine Engin Öztürk, İrem Helvacığlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker’in başrollerini paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ekrana gelecek.

  • SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte Survivor 71. yeni bölümünün yayın tarihi değişti. Survivor yeni bölüm 7 Nisan Perşembe günü seyirciyle buluşacak.

  • TV8 YAYIN AKIŞI - 6 NİSAN

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    00:15 Program

    02:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    03:30 Canım Annem

    04:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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