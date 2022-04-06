Survivor programının TV8 yayın akışında yer almaması kafalarda soru işaretine neden oldu. Survivor yeni bölüm yayın tarihi, programı heyecanla takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 5 Nisan Salı günü ekrana gelen Survivor yarışma programının yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.