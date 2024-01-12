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        Haberler Televizyon Survivor bu akşam yok mu? Survivor 12 Ocak Cuma (bu akşam) yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor bu akşam yok mu? 12 Ocak Cuma Survivor yayınlanacak mı?

        TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Survivor All Star 2024, bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Survivor seyircileri "Bu akşam Survivor yok mu?" diye merak ediyor. İşte, 12 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:25
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        • 1

          Survivor bu akşam yok mu? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te kıyasıya mücadele devam ediyor. Ancak bu akşamki yayın akışında Survivor'ın olmaması izleyecilerin dikkatini çekti. Peki, Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          SURVIVOR BU AKŞAM (12 OCAK CUMA) YOK MU, NEDEN YOK?

          TV8 yayın akışına göre; 12 Ocak Cuma yani bu akşam Survivor yayınlanmayacak. Bunun yerine saat 20.00'de, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanacak.

        • 3

          SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          12 Ocak Cuma TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmeyecek. Bunun yerine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü gözüküyor. Survivor'ın yeni bölümünün 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          12 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

          11:15 Aşka Düşman

          12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

          00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          05:30 Aşka Düşman

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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