Bu yıl All Star olarak eski yarışmacılarıyla izleyicinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Yarışmanın sevenleri, 27 Ocak Perşembe akşamının TV8 yayın akşında görünmeyen Survivor 2022'nin yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte 27 Ocak TV8 yayın akışı...