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Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor bu akşam neden yok? 10 Şubat Perşembe TV8 yayın akışı

Survivor bu akşam neden yok?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2022 All Star'da heyecan durulmuyor. Gönüllüler takımının tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftanın kazanan takımı olduğu Survivor'da dün gece iki hafta aranın ardından bir yarışmacı adaya veda etti. Survivor'da gözler yeni bölüme çevrildi.

10.02.2022 - 20:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • TV8 yayın akışı listesinde Survivor 2022 All Star programını göremeyen televizyon izleyicileri Survivor bu akşam neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Survivor 2022 All Star'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıyla mücadele tamamlanmış, adaya veda edecek isim netleşmişti. Ünlüler takımı yarışmacısı Furkan Kızılay'ın elendiği Survivor bölümünün ardından gözler Survivor yeni bölümü ne zaman sorusuna çevrildi. 

  • SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

    9 Şubat Çarşamba akşamı eleme konseyi ile ekrana gelen Survivor her hafta Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba geceleri yayınlanıyor. 

    Survivor yeni bölümü 12 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

  • 10 ŞUBAT PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 

    19:15 Survivor All Star (Tekrar)

    20:00 Recep İvedik 5

    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

     

    05:00 Dizi

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