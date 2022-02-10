TV8 yayın akışı listesinde Survivor 2022 All Star programını göremeyen televizyon izleyicileri Survivor bu akşam neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Survivor 2022 All Star'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıyla mücadele tamamlanmış, adaya veda edecek isim netleşmişti. Ünlüler takımı yarışmacısı Furkan Kızılay'ın elendiği Survivor bölümünün ardından gözler Survivor yeni bölümü ne zaman sorusuna çevrildi.