Survivor 2022 All Star hafta için ve hafta sonu TV8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Birleşme partisinin ardından haftada 4 dokunulmazlık oyunu oynamaya başlayan Ünlüler Takımı ile Gönüllüler takımı, dünbgece eleme konseyi ile ekrandaydı. Ardahan'ın veda ettiği Survivor'da gözler yeni eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununa çevrildi. Survivor takipçileri, 6 Nisan TV8 yayın akışında Survivor yayın akışı listesini göremeyince Survivor bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman sorusunu araştırmaya başladı.