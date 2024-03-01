Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın eleme düellosu ile son olarak adaya veda eden isim Begüm oldu. Survivor'ın yayın akışında yer almaması yeni bölümün ne zaman olduğuna ilişkin araştırmaları yoğunlaştırdı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
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Survivor bugün TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda, "Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarın dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor neden yok? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?
Survivor yarışması cuma akşamları ekrana gelmiyor. TV8 yayın akışında Survivor'ın yayın saatinde Çarkıfelek'in ekrana geleceği bilgisi yer aldı.
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SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?
Survivor All Star 2024 sezonu haftanın 6 günü ekrana geliyor. Survivor mücadelesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyor.
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29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da Aysu ve Begüm eleme düellosunun final etabında karşı karşıya geldi. Eleme düellosunu 5-4 skorla Aysu kazandı. Bu sonuçla Begüm Survivor'da elenen yarışmacı oldu.
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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