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Survivor birleşme partisi oyunu kim kazandı? 5 Mart Survivor bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Survivor birleşme partisini garantileyen dokunulmaz olan isimler

Survivor birleşme partisi oyunu kim kazandı? 5 Mart Survivor'da birleşme partisini garantileyen yarışmacılar

Survivor birleşmeyi garantileyen yarışmacılar araştırılıyor. Survivor'da yarışmaların zorlaştığı ama aynı zamanda ödüllerin büyüdüğü yarışmanın ikinci kısmı sayılabilecek birleşme için geri sayım başladı. Birleşme partisi öncesi oynanan Survivor bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan 2 kadın ve 2 erkek yarışmacı birleşmeyi garantileyecek. Peki, Survivor'da birleşme partisini garantileyen yarışmacılar kimler oldu? İşte Survivor dokunulmaz olan isimler

05.03.2022 - 23:19 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Birleşme partisine oylamaya katılmadan direkt gidecek yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunları ile belli olacak. Dün oynanan oyunlar sonrası Elif ve Berkan bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan ve birleşme partisine gitmeyi garantileyen ilk isimler oldular. Survivor bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunları ile devam etti. Peki, Survivor birleşme partisi oyunu kim kazandı? İşte Survivor'da dokunulmaz olan isimler...

  • SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Kadınlar mücadelesinde finalde Sema ve Nagihan yarıştı. Nagihan, Sema'yı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

    Erkekler mücadelesinde ise finalde Avatar Atakan ve Anıl karşılaştı. Gönüllüler takımından Anıl dokunulmaz olan isim oldu. 

  • Survivor'da birleşme partisi öncesi 3 haftada 6 kişinin eleneceği Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Elif, Berkan, Anıl ve Nagihan üç hafta daha Survivor'da kalacağını garantileyen isimler oldu. 

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