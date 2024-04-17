Ilıcalı, birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmasının yapılacağının da bilgisini verdi. Ayrıca Aleyna ve Furkan'ın şarkıcılık yaptıkları için yarışma dışında kalacağını da belirtti. Partide Aleyna ve yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın da sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı, Türkiye'den sevilen bir şarkıcının da geleceğinin müjdesini yarışmacılara verdi.