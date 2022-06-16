Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran 2022 Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden ve elenen kişi kim oldu?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu?

Survivor AlL Star'da yeni dönem. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Büyük çekişmelere sahne olacak dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmayı kazanan yarışmacı ilk eleme adayını belirleyecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2022'de yaşanan son gelişmeler...

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