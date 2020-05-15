Survivor basketbol oyununu kim kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadele sonucu maçın kazananı belli oldu. Büyük rekabete sahne olan ve çetin mücadele sonrası Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Basketbol Oyunu'nu hangi takım kazandı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

SURVİVOR BASKETBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor basket oyunu kim kazandı? Sorusunun yanıtı belli oldu. Oyun berabere bitti. 19-19 ile iki takım berabere bitmesi konusunda ortak karar aldılar.

ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam heyecan dolu mücadeleler yaşanmaya devam etti. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dün akşam Anlat Bakalım oyunu oynadılar ve müthiş bir ödülle sınandılar. En çok bilen ve yarışmayı kazanan takım çekirdek ve film keyfi yaşayacaktı. İki takım yarışmacıları da son ana kadar kafa kafaya mücadele etti. Ünlüler takımı bir adım önde yarışmayı tamamladı ve güzel bir ödülün sahibi oldu.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de dün akşam iki takım yarışmacıları da zorlu bir oyunda karşı karşıya geldiler. Hem güç hem yetenek gerektiren oyunda ödül hem orman evi hem de doyurucu bir yemek olan pizzaydı. Müthiş mücadelede iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele ettiler. 9-9a gelen oyun sonrasında final etabına ünlüler takımından Elif, gönüllüler takımından da Evrim çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi kazanan takım ünlüler takımı oldu.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Bireysel sembol oyununda bu akşam yarışmacılar kol gücü gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldi. Erkeklerde Yasin, Mert, Sercan, Barış, Cemal Can, Yunus Emre, Berkan ve Ardahan birbirleri arasında yarıştı ve kazanan isim Survivor Yasin oldu.

Kadınlarda ise Elif, Aycan, Evrim ve Nisa arasında oldukça zorlu bir mücadele yaşandı. Kadınlar için oldukça zor bir oyun olan sembol oyununda ayakta en uzun süre kalarak kazanan isim Survivor Evrim oldu.

ÖDÜLE KİMLERİ GÖTÜRDÜLER

Survivor'da bireysel sembol oyununu kazanan Yasin ve Evrim oldu. Yasin, Ardahan ve Nisa'yı ödüle götürürken; Evrim Barış ve Berkan'ı ödüle götürdü. Gönüllüler takımında ödülden yararlanamayan tek isim Cemal Can oldu.