AYCAN YANAÇ KİMDİR?



Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de doğmuştur. Futbola Nünberg ile başlayan isim daha sonra Köln’de devam etmiştir.



Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilmiş olan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.



Ülkemizde ayrıca A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giymekte olan sporcu, forvet mevkiinde oynamaktadır.