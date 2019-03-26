26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor Araba ödülünü kim kazandı? 25 Mart Survivor eleme adayları kimler? Soruları Survivor'ı kaçıran izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Türkiye ve Yunanistan takımı ilk olarak yemek ödülü için yarıştılar ardından da araba ödülü için ter döktüler. İşte, 25 Mart Survivor kazananları...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımı önceki gün ada konseyine giderek eleme adayını seçti. Yunan takımında yapılan oylama sonucu ilk eleme adayı Spyros oldu. İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı alan Kyriakos söyledi ve bu isim de Tony oldu. Son eleme adayını da diğer bireysel dokunulmazlığı kazanan Katerina Dalaka söyledi ve bu isim de Patrick oldu.
PERFORMANS BİRİNCİLERİ ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
Survivor Türkiye Yunanistan'da performans birincisi olan isimler ödüllerine kavuştu. Türk takımında Sude ve Hikmet, Yunan takımında ise Tony ve Afroditi bu haftanın en iyi performansına sahip isimleri olmuştu...
ATAKAN, SABRİYE'YE PATLADI
Survivor Türkiye Yunanistan otuz üçüncü bölümde oynanan ödül oyununda Türk takımında oyuncu seçimleri ile ilgili konuşulurken Sabriye ile Atakan arasında tansiyon yükseldi. Atakan, Sabriye'ye sinirlenerek bana bağırma diye çıkıştı.
HİKMET VE BORA ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ
Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununda Hikmet ile Bora arasında beklenmedik bir tartışma yaşandı. Hikmet'e taktik vermek isteyen Bora ile Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Hikmet, Bora'ya " On yaşında çocuk gibisin" diyerek çıkıştı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 34. bölümünde Türk ve Yunan takımları hamburger menü ödülü için yarıştılar. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu kazanan 10 - 7'lik skorla Türk takımı oldu. Erzak ödülünü kaybettiği için açlık yaşayan Türk takımı ödülün tadını çıkardı.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 7
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan araba oyununda mücadele edecek olan siyah ve beyaz takımda kimlerin yer alacağı belli oldu. Takımlardan birinin kaptanı Emre olurken, diğer takım kaptanı Panagiotis oldu. Zorlu mücadele bayrak yarışına gitti kazanan Emre'nin takımı oldu.
Emre'nin Takımı'nda bulunan yarışmacılar "Siyah mı, Beyaz mı" isimli yarışmaya katıldı. Final etabında araba ödülü için Nikos ve Sude yarıştılar.En fazla tahmini bulan yarışmacı Sude oldu ve araba ödülünün sahibi oldu.
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