Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu akşam yarışmacılar araba ödülü için kıyasıya yarıştı. Son ikiye kalan yarışmacı araba için yarıştı. İşte detaylar...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar bu akşam müthiş bir araba ödülü için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar öncelikle Annenize Sorduk adlı oyunu oynadı. Oyun esnasında annelerinin verdiği cevapları tahmin etmeye çalışan yarışmacılar oldukça zorlu anlar yaşadı. Bazı yarışmacıların verdiği cevaplar ise herkesi şaşırttı. Berkan ve Elif son ikiye kalarak araba ödülü için yarıştı. Arabayı kazanan yarışmacı ise Elif oldu.

SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışmacılar erzak ödülünü kazanmak için mücadele verdi.

Baştan sonra çekişmeli oyun 9-9'a kadar geldi ve bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışına mavi takımdan kaptan Cemal Can ve Nisa çıkarken, kırmızı takımdan da Sercan Kaptan Sercan ve Elif çıktı. Kazananın hem erzağı alacağı hem de ödül olarak ayrıca buzdolabı elde edeceği oyunda heyecan doruktaydı. Kırmızı takım erzak oyununu 10-9 skorla kazandı.

SURVİVOR 2020 YENİ TAKIMLAR

Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kaptanlık oyunu ardından yanıtını buldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ve Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Yıldırım, haftanın yeni takımlarını oluşturdu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

1- Cemal Can

2- Berkan

3- Nisa

4- Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

1- Sercan

2- Elif

3- Yasin