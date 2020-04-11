11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor araba ödülünü kim kazandı? sorusu yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından cevap buldu. Birleşme haftasının başladığı Survivor'da bu senenin ilk araba ödülleri de bu akşamki oyunla sahiplerini buldu. Bir kadın ve bir erkek yarışmacının kazandığı araba ödülü ile ilgili detaylar haberimizde.
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Arabanın ilk sahibi kadınlar için belirlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada kadınlarda araba ödülünü kazanan isim ELİF oldu.
Erkeklerde de araba için büyük bir mücadele vardı. Araba finalinde Cemal Can ile Mert karşı karşıya geldi. Ve arabayı kazanan isim Mert oldu.
SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLADI
Acun Ilıcalı, bugünkü araba oyununun ardından 2020 Survivor birleşme haftasının başladığını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Seyircilerin Pazar akşamı kullandıkları oylar sonucunda Ünlüler takımından Parviz, Mert ve Ersin arasından en az oy alarak adaya ve Survivor adasına veda eden son yarışmacı PARVİZ oldu.
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