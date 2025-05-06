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        Haberler Bilgi Gündem Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? Batuhan ve Almeda için acil durum konseyi! Survivor Almeda elendi mi?

        Almeda için acil durum konseyi! Almeda diskalifiye mi olacak?

        Survivor All Star'da 4 Mayıs akşamı yaşanan gelişmeler gündemeki yerini koruyor. Yarışmacılardan Almeda Baylan için acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre; Almeda ve Batuhan, ödül oyunu sonrası kaldıkları evde prodüksiyon kurallarını ihlal etti. Yiyecek ve kişisel eşya temin etmeye çalışan ikili, yakalanınca kaçmaya çalıştı; Almeda'nın bir kadın çalışana fiziki temasta bulunduğu iddia edildi. Peki, Survivor Almeda diskalifiye mi olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:47
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        • 1

          Survivor'da 4 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde Almeda Baylan için acil durum konseyi toplandı. Ödül sonrası yaşananların perde arkası Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla ortaya çıkarken, Almeda'nın diskalifiye olup olmayacağı ise izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi. Peki, Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler...

        • 2

          "TEMAS ŞİDDETLİ İSE SENİ DİSKALİFİYE EDECEĞİZ"

          Acun Ilıcalı ise olayı şu sözlerle anlattı:

          "Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz."

        • 3

          ALMEDA BAYLAN: "ÇILDIRDIM"

          Almeda Baylan'ın yanıt olarak; ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.'' dediği görüldü.

        • 4

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Almeda Baylan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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