Survivor All Star yarışmacıları tam kadro! 2024 Survivor yarışmacıları kimler?
Ekranların fenomen haline gelen yarışması Survivor'da yeni sezon heyecanı şimdiden başlamış durumda. Bu yıl da All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkacak yarışmada boy gösterecek isimler belli oldu. İşte, 2024 Survivor All Star yarışmacıları...
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2024 Survivor All Star ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Bu yıl çeşitli dönemlerde izleyicilerin karşısına çıkan 16 yarışmacının mücadele edeceği yarışmanın hem ne zaman başlayacağı hem de kimlerin yarışacağı gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...
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SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
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SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU
1. DOĞUKAN MANÇO
2. NEFİSE KARATAY
3. MERVE AYDIN
4. YİĞİT POYRAZ
5. TURABİ
6. DAMLA CAN
7. SERCAN YILDIRIM
8. ALEYNA KALAYCIOĞLU
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9. OGEDAY GİRİŞKEN
10. NAGİHAN KARADERE
11. NİHAT ALTINKAYA
12. SEDA OCAK
13. SAHRA IŞIK
14. YASİN OBUZ
15. GİZEM MEMİÇ
16. ÖZGÜR TETİK
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