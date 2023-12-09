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        Haberler Televizyon Survivor All Star tam kadro! Survivor kadrosu isimleri ve 2024 Allstar yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star tam kadro! Survivor kadrosu isimleri ve 2024 Allstar yarışmacıları kim?

        Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması 2024'te Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Ocak ayında yayınlanması beklenen yarışma hakkında araştırılan: "2024 Survivor Allstar yarışmacıları kimler?" sorusunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 21:13 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:13
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        • 1

          Survivor All Star 2024 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından birer birer açıklandı. Bu sezon SMS oylamasının olmayacağı yarışma hakkında araştırılan: “2024 Survivor yarışmacıları kimler?” sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

        • 2

          SURVIVOR ALLSTAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor Allstar’ın yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi fakat her sene MasterChef’in finalinin ardından başlayan yarışmanın Ocak ayında izleyici ile buluşacağı tahmin ediliyor.

        • 3

          SURVIVOR ALLSTAR KADROSU

          Survivor Allstar kadrosunda olacak isimler şu şekilde:

          1- Nihat Altınkaya

          2- Nagihan Karadere

          3- Damla Can

          4- Doğukan Manço

          5- Nefise Karatay

          6- Merve Aydın

          7- Yiğit Poyraz

          8- Sercan Yıldırım

          9- Aleyna Kalaycıoğlu

        • 4

          10- Ogeday Girişken

          11- Seda Ocak

          12- Yasin Obuz

          13- Sahra Işık

          14- Gizem Memiç

          15- Özgür Tetik

          16- Furkan Kızılay

          17- Ersin Korkut

          18- Hakan Hatipoğlu

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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