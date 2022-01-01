Survivor 2022 için heyecan şimdiden başladı. Bu yıl All Star formatına izleyicilerin karşısına çıkacak olan ve birbirinden unutulmaz isimlerin yarışacağı fenomen program ile ilgili detaylar belli oluyor. Peki bu yıl ünlüler ve gönüllüler takımlarında hangi isimler yarışacak?





SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.