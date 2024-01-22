Survivor All Star Kırmızı takıma yeni isim! Doya Doya Moda yarışmacısı geldi!

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri vardır. 2006 yılında tekvandoya başlayan Banda, 11 yıl lisanslı olarak bu sporu devam ettirmişti. 2022 yılında Doya Doya Moda yarışmasında boy göstermiştir.