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        Haberler Televizyon Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak 2024 Survivor ödül oyunu kim kazandı, kim gitti, eleme potasında kimler var?

        Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme oyununda, eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Haftanın eleme adaylarının belli olmasının ardından, Survivor'da bu hafta kim elenecek sorusunun yanıtı programı yakından takip eden izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 18 Ocak 2024 Perşembe Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:29
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        • 1

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak 2024 Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 18 Ocak 2024 Survivor eleme gecesinde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Survivor ödül oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Kardeniz

          Seda

          Berna

          Sahra

        • 4

          SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Yunus Emre

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Seda Aktuğlu

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Doğukan Manço (Elendi))

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Gözbaşı

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

        • 6

          18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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