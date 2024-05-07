Son eleme adayı belli oldu! 7 Mayıs Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 7 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıktı. Survivor'da eleme potası şekilleniyor. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Mayıs 2024 Salı Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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7 MAYIS 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı Furkan oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YUNUS EMRE
BATUHAN
SERCAN
FURKAN
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SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
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KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.