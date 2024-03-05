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        Haberler Televizyon Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Zorlu parkular ve ada koşulları yarışmacılar arasında rekabetin artmasına yol açıyor. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 5 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu galibi....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:25
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gidecek son yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          5 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'da Begüm elenen son yarışmacı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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