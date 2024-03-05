Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Zorlu parkular ve ada koşulları yarışmacılar arasında rekabetin artmasına yol açıyor. Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 5 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu galibi....
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım eleme potasına gidecek son yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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5 MART 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
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29 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da Begüm elenen son yarışmacı oldu.
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