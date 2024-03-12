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        Haberler Televizyon Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. İşte 12 Mart Salı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 20:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:42
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayı...

        • 2

          12 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

          1. eleme adayı Aysu

          2. eleme adayı Pınar

          3. eleme adayı Gizem

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?

          Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek yarışmaya veda eden son isim Mustafa Kemal oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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