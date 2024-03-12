Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. İşte 12 Mart Salı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verecek. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayı...
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12 MART 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?
1. eleme adayı Aysu
2. eleme adayı Pınar
3. eleme adayı Gizem
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
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SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?
Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek yarışmaya veda eden son isim Mustafa Kemal oldu.