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Survivor All Star'da yarı final heyecanı! 29 Haziran 2022 Survivor'da son yarı finalist kim olacak, büyük finale kimler, hangi yarışmacılar kalacak? Nisa mı, Ayşe mi yarı finale çıkacak?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı! 29 Haziran 2022 Survivor'da son yarı finalist kim olacak, büyük finale kimler kalacak?

Survivor All Star'da adım adım finale gidilirken, yarı final oyunları nefes kesiyor. Büyük final öncesi mücadele dozu artarken yarı finali garantileyen iki isim Adem ve Batuhan oldu. Yarı finale kalacak son isim izleyiciler tarafından merak edilirken "29 Haziran 2022 Survivor'da son yarı finalist kim olacak, büyük finale kimler kalacak?" soruları gündeme geldi. SMS oylamasına kalan Nisa ve Ayşe ikilisinden hangisi yarı finale kalacak sorusu bu akşam netlik kazanacak. İşte Dominik'ten son gelişmeler...

29.06.2022 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da sona gelindi. Fİnal için geri sayım başlarken, Suvivor'da büyük final öncesi yarı final oyunlarında heyecan dozu arttı. Yarı finali garantileyen Batuhan ve Adem olurken yarı finale çıkacak son isim kim olacak merak konusu oldu. Peki 29 Haziran 2022 Survivor'da son yarı finalist kim olacak, büyük finale kimler kalacak? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

  • SURVİVOR'DA YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İSİMLER KİMLER OLDU?

    Adem Kılıçcı

    Batuhan Karacakaya

  • SURVİVOR'DA SON YARI FİNALİST KİM OLDU?

    Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Son yarı finalist henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     

  • SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR SMS OYLAMASINA KALDI?

    Survivor'da SMS oylamasına kalan isimler Nisa ve Ayşe ikilisi oldu. 

  • SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi 30 Haziran Perşembe olarak açıklandı.

     

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