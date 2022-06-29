TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da sona gelindi. Fİnal için geri sayım başlarken, Suvivor'da büyük final öncesi yarı final oyunlarında heyecan dozu arttı. Yarı finali garantileyen Batuhan ve Adem olurken yarı finale çıkacak son isim kim olacak merak konusu oldu. Peki 29 Haziran 2022 Survivor'da son yarı finalist kim olacak, büyük finale kimler kalacak? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...