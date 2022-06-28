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Survivor All Star'da yarı final heyecanı! 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı final oyununu kim kazanacak, kimler finale çıkacak, hangi isimler SMS'e kalacak, kim elenecek?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı! 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı final oyununu kim kazanacak, kimler finale çıkacak, hangi isimler SMS'e kalacak?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da adım adım finale gidilirken, yarı finalde finali garantiliyen yarışmacılar merak konusu oldu. Survivor'u yakından takip eden izleyeciler "Survivor'da yarı final oyununu kim kazanacak, kimler finale çıkacak, hangi isimler SMS'e kalacak?" soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte Dominik'te yaşanan son gelişmeler...

28.06.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor'da son düzlüğe girilirken, final için geri sayım başladı. Bilindiği gibi yarı final öncesi elenen son isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından finale kalan yarışmacıların kim olacağı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'da yarı final oyununu kim kazanacak, kimler finale çıkacak, hangi isimler SMS'e kalacak? İşte detaylar...

  • SURVİVOR'DA YARI FİNALE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

    Adem Kılıçcı

    Ayşe Yüksel

    Nisa Bölükbaşı

    Batuhan Karacakaya

  • SURVİVOR'DA YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor.  Yarı finali kazan yarışmacılar henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacılar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACILAR SMS OYLAMASINA KALDI?

    Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar henüz belirlenmedi. Belli olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.

  • SURVİVOR 2022 FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Survivor 2021 sezonu 129.bölümde 25 Haziran günü final yapmıştı. Survivor All Star'ın final tarihi 30 Haziran Perşembe olarak açıklandı.

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