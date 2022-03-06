Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Survivor All Star 2022 birleşme partisi oyununu kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisini garantileyen isimler

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, 5 Mart Survivor birleşme partisini garantileyen isimler!

Survivor birleşmeyi garantileyen yarışmacılar kimler, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı soruları yarışmayı büyük bir heyecanla takip eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 5 Mart tarihinde oynanan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan 2 erkek ve 2 kadın yarışmacı birleşme partisini garantiledi. Peki, Survivor birleşme partisi oyununda bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 5 Mart 2022 birleşmeyi garantileyen yarışmacılar!

06.03.2022 - 10:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Tv 8 erkanlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bireysel dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor birleşme partisine gidecek yarışmacılar belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kazanarak birleşme partisine gitmeyi garantileyen ilk isimler Berkan ve Elif olmuştu. Peki, Survivor'da birleşme partisi ikinci oyunu kim kazandı? İşte, 5 Mart Survivor birleşmeyi garantileyen isimler...

  • SURVİVOR ALL STAR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Kadınlar mücadelesinde finalde Sema ve Nagihan yarıştı. Nagihan, Sema'yı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

  • Erkekler mücadelesinde ise finalde Avatar Atakan ve Anıl karşılaştı. Gönüllüler takımından Anıl dokunulmaz olan isim oldu. 

  • Survivor'da birleşme partisi öncesi 3 haftada 6 kişinin eleneceği Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Elif, Berkan, Anıl ve Nagihan üç hafta daha Survivor'da kalacağını garantileyen isimler oldu. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.