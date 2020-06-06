Survivor 99 bölüm fragmanı

Survivor 99 bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. 6 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında dokunulmazlık heyecanı olacak. Ardından ilk eleme adayı belirlenecek. Survivor 99. bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SURVİVOR 99. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2020 99. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor’da yeni dönemin ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı takım ve Mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanıp ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. 6 Haziran 2020 Cumartesi akşamı ekrana gelecek Survivor 99. bölümde sinirlerin iyice gerildiği gözlerden kaçmıyor. Kırmızı takımdan Barış’ın önce Berkan ile ve ardından Yasin ile atışmaları dikkatleri çekiyor. Peki, Survivor 2020’de dokunulmazlığı kim kazanacak? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Her akşam farklı bir heyecan yaşatan Survivor’ın yeni bölümü her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarında...