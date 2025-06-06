Survivor'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Final heyecanı yaklaşırken final koltuğu için yapılan mücadele gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor 6 Haziran Cuma kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...