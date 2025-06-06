Survivor 6 Haziran Cuma ilk final koltuğunu kim kazandı?
Survivor 2025'te İstanbul finali için oyunlar başladı. Bireysel mücadele sonrasında İstanbul'daki ilk final koltuğunun sahibi netlik kazanacak. Peki, Survivor'da ilk koltuk sahibi kim oldu, final koltuğunu alan isim açıklandı mı?İşte 6 Haziran Cuma Survivor'da yaşanan son gelişmeler...
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Survivor'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. Final heyecanı yaklaşırken final koltuğu için yapılan mücadele gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor 6 Haziran Cuma kim elendi, kim gitti? Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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İLK FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Sevgi-Adem
Ayşe-Meryem
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SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Meryem
Adem
Sevgi
Ayşe
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Adem ve Sevgi arasında oynanan düello sonucunda Adem Kılıççı, Sevgi karşısında 5-0 galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuca göre Sevgi düello finaline yükselen isim oldu.
Ayşe ve Meryem arasında gerçekleşen yarı final düellosunda ise kazanan isim 5-3'lük skorla Ayşe Yüksel oldu.
Survivor'da böylece düello finalinin adı Sevgi, Meryem oldu.
Survivor'da elenen yarışmacı düello finalinin ardından belli olacak. Adaya veda eden yarışmacı 5 Haziran Perşembe günü belli olacak.
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