20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 51. yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu. Survivor’da bugün oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince yeni eleme sistemine göre ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Ünlüler takımı, sırasıyla eleme potasına girecek arkadaşlarını belirlemek için bir isim yazdılar. Yazılan isimler arasında adı en çok çıkan yarışmacı, Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor 52. yeni bölüm fragmanı...
SURVİVOR 52. BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR NİSA'DAN SERCAN AÇIKLAMASI
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler son bölümde Nisa, gündemi meşgul eden konunun çözüme kavuşması nedeniyle sevindiğini söyledi. Survivor son bölümde Ünlüler takımından Sercan ile Gönüllüler takımından Nisa beklenen konuşmayı yapmışlardı. Gönüllülerden Nisa, Sercan ile yaptıkları konuşma ile birlikte kafalardaki soruların giderildiği belirtti. Ve böylece daha motive bir Nisa’nın geldiğini de ekledi.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisi sonrasında oynanan ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemi açıklandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, akşam konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Bu akşam bir tane daha eleme adayı çıkarmamak için Gönüllüler bu akşamki dokunulmazlık oyununu kazanmak zorundaydı. Gönüllüler takımında Gizem, daha önce yaşadığı panik atak nedeniyle bugünkü dokunulmazlık oyununda yer alamadı. Bugün oynanan Survivor 2. dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda Barış olmuştu. Survivor'da ikinci eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine giden Ünlüler takımında oylama sonucu Ezgi oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!