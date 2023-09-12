SURVIVOR'DA 7. YARIŞMACI BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı Survivor 2024 kadrosuna Turabi'nin dahil olduğunu "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum." sözleriyle duyurdu.