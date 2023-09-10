Survivor 2024 yarışmacıları netleşiyor: 5. isim açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor 2024 kadrosu şekillenmeye başladı. Bu sene farklı bir format ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star'da ilk yarışmacılar Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu olarak açıklanmıştı. Acun Ilıcalı Survivor'ın beşinci ismini de duyurdu. İşte, 2024 Survivor yarışmacıları...
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçmiş sezonlarda yarışan efsaneleşmiş isimlerden oluşacak Survivor 2024 kadrosu merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını açıklamaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak? İşte, Survivor All Star Türkiye kadrosunda yer alan isimler...
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SURVİVOR 2024 KONSEPTİNDE DEĞİŞİKLİK
13 Haziran tarihinde gerçekleşen Survivor finalinde Acun Ilıcalı seyircilere müjdeyi verdi. Büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.
Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.
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SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İşte 2024 Survivor kadrosunda yer alan isimler...
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SURVIVOR 2024'ÜN 5. YARIŞMACISI BELLİ OLDU!
Survivor 2024 kadrosunda yer alacak isimler açıklanmaya devam ediyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmanın beşinci ismini sosyal medya hesapları üzerinden "Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..." sözlerini kullandı.
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SURVIVOR 2024 KADROSU
Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile yarışmacıları duyurdu. Ilıcalı "Survivor AlL Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Survivor 2024'ün açıklanan ikinci yarışmacısı ise yarışmaya daha önce defalarca başarısıyla damgasını vuran Nagihan Karadere oldu. Ilıcalı; "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadeleriyle Karadere'yi açıkladı.
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2024 Survivor All Star Türkiye'nin açıklanan üçüncü ismi Ogeday Girişken oldu. Acun Ilıcalı "Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok. :)" sözlerini kullandı.
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Survivor 2024'te yarışacak 5. ismin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu duyuruldu. Acun Ilıcalı "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.