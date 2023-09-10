SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İşte 2024 Survivor kadrosunda yer alan isimler...