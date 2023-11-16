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        Haberler Televizyon SURVİVOR 2024 KADROSU: Survivor ne zaman başlıyor? Survivor All Star Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star kadrosu açıklandı: 2024 Survivor ne zaman başlıyor?

        Survivor 2024 All Star kadrosu merak konusu oldu. Farklı bir konseptle geri dönecek olan Survivor yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Sadece başarının ön planda olacağı SMS'siz format heyecanla bekleniyor. Yarışmanın izleyicilerinin gözleri "Survivor ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Survivor kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 19:23 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:23
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        • 1

          TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığnda ve sunuculuğunda ekranlara gelen Survivor All Star geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sene yarışmaya daha önce katılan ve Survivor'a damgasını vuran 16 yarışmacı mücadele edecek. Peki, Survivor yarışmacıları belli oldu mu, ne zaman başlayacak? İşte, Survivor 2024 kadrosu...

        • 2

          SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

          Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        • 3

          SURVIVOR ALL STAR 2024 KADROSU

          1. DOĞUKAN MANÇO

          2. NEFİSE KARATAY

          3. MERVE AYDIN

          4. YİĞİT POYRAZ

          5. DAMLA CAN

          6. SERCAN YILDIRIM

          7. ALEYNA KALAYCIOĞLU

          8. OGEDAY GİRİŞKEN

        • 4

          9. NAGİHAN KARADERE

          10. NİHAT ALTINKAYA

          11. SEDA OCAK

          12. SAHRA IŞIK

          13. YASİN OBUZ

          14. GİZEM MEMİÇ

          15. ÖZGÜR TETİK

          16. FURKAN KIZILAY

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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