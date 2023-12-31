Survivor 2024 kadrosu: Survivor 2024 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler?
Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı. 2024 Survivor kadrosu netleşirken, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. İşte 2024 Survivor All Star başlangıç tarihi ve yarışmacıları
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2024 SURVIVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 Survivor All Star yarışması için geri sayım başladı. Survivor All Star yeni kadorsuyla 2 Ocak saat 20.00'de ekranlarda olacak.
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SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
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SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
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