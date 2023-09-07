SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

2024 Survivor All Star kadrosunda Nihat Altınkaya dışında bir yarışmacı henüz açıklanmadı. Diğer yarışmacıların önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Ancak 2023 Survivor final gecesine katılan Nagihan Karadere de All Star için yeşil ışık yakmıştı. Acun Ilıcalı'nın sorması üzerine, Nagihan yarışmaya katılabileceğini söylemişti. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.